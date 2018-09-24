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Общество

Нижегородское представительство в Москве получило новое здание в безвозмездное пользование

24 сентября 2018 19:07  [66] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Представительство Нижегородской области в Москве получило новое здание в безвозмездное пользование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Представительство Нижегородской области в Москве переехало в здание, расположенное по адресу: ул. Малый Палашёвский переулок, 7. Здание передано в безвозмездное пользование правительством Москвы сроком на 10 лет.

"Я благодарен Правительству Москвы и лично Сергею Собянину за этот знак дружбы и готовности к сотрудничеству", - сказал глава нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородская область обрела новый дом в столице. Наше представительство в Москве сегодня выполняет немало функций, среди которых помощь предпринимателям в получении мер поддержки на федеральном уровне. На площадке возможно проведение переговоров и мероприятий по привлечению инвесторов", - добавил глава региона.

"Мы надеемся, что новый офис станет московским домом не только для членов правительства области, но и для каждого жителя региона, находящегося в столице. Наши двери всегда открыты для нижегородцев", - отметил руководитель представительства правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Напомним, в июне 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин объявил о старте проект GR-приемная. По его словам, каждому предприятию, которое подаст заявку через портал GR-Приемная, будет представлен комплексный отчет, содержащий информацию о финансовых мерах поддержки, имеющихся сегодня на федеральном уровне.

Оператором этой работы стало представительство правительства региона в Москве, учитывая наличие географическую близость к федеральным ведомствам.

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