Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 26 сентября

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Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начать пуск тепла на соцобъекты с 26 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, 24 сентября министерство направило главам муниципальных районов и городских округов рекомендательное письмо о начале отопительного сезона.
В министерстве напомнили, что, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться на шестой день, когда среднесуточная температура не поднимется выше +8о. В этот срок все здания, оснащенные центральным теплоснабжением, должны быть обеспечены теплом.
"В связи с резким похолоданием, которое ожидается в среду, мы рекомендуем начинать плавный пуск тепла в школы, детские сады, больницы и жилые дома уже с 26 сентября", - сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
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