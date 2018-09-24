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Общество

Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 26 сентября

25 сентября 2018 10:14  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начать пуск тепла на соцобъекты с 26 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно сообщению, 24 сентября министерство направило главам муниципальных районов и городских округов рекомендательное письмо о начале отопительного сезона.

В министерстве напомнили, что, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться на шестой день, когда среднесуточная температура не поднимется выше +8о. В этот срок все здания, оснащенные центральным теплоснабжением, должны быть обеспечены теплом.

"В связи с резким похолоданием, которое ожидается в среду, мы рекомендуем начинать плавный пуск тепла в школы, детские сады, больницы и жилые дома уже с 26 сентября", - сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

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