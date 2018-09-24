Нижегородская администрация объявила аукцион на проведение ярмарки сельхозпроизводителей на пл. Минина в октябре Общество

Фото: с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода объявил аукцион на проведение ярмарки сельхозтоварпроизводителей на пл. Минина в октябре. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, первые части заявок участников рассматриваются до 25 сентября 2018 года, сам аукцион пройдет 28 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

По контракту услуги необходимо оказать в период с 12 по 18 октября, в это время пройдет ярмарка.

Место проведения ярмарки: пл. Минина (на территории, прилегающая к памятнику Чкалову).

В перечень услуг входят предоставление, размещение и обслуживание нестационарных торговых объектов на время проведения ярмарки нижегородских сельхозтоваропроизводителей, в том числе установка тентов, напольного покрытия, столов, витрин и монтаж малой сцены (сцена предназначена для проведения акций, розыгрышей, спортивных мероприятий, городских фестивалей и торжественных событий).