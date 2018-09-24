Электрички по маршруту Нижний Новгород-ЖК "Окский берег" будут запущены с 15 октября Общество

Электрички по маршруту Нижний Новгород-ЖК "Окский берег" будут запущены с 15 октября. Об этом в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" сообщили 25 сентября 2018 года.

"Электропоезда будут курсировать круглогодично. На первых порах электрички будут останавливаться на ближайшей к жилому комплексу железнодорожной станции Кудьма. В дальнейшем ЖК получит "собственную" пассажирскую платформу: "Окский берег" напротив существующего 17 квартала Экограда", - отмечается в информации.

Поезда будут отправляться из ЖК "Окский берег" с прибытием на платформу "Проспект Гагарина" (Мыза) в 7:49 и отправлением обратно в ЖК "Окский берег" в 17:25 и 18:53.

С декабря 2018 года количество электропоездов удвоится, их станет шесть. В связи с этим изменится расписание: прибытие из ЖК "Окский берег" на пр. Гагарина в 7:27, далее электрички будут отправляться на Московский вокзал с прибытием в 7:52. Вечером: с Московского вокзала электрички будут отправляться в 17:10 с прибытием на пр. Гагарина в 17:35 и 18:40, и далее в ЖК "Окский берег". Среднее время в пути составит около 45 минут.

Стоимость проезда на участках от "Проспекта Гагарина" до Кудьмы равна стоимости проезда городским пассажирским транспортом, до Московского вокзала стоимость проезда при этом составит 56 рублей. Оформить проездные документы можно в любой пригородной железнодорожной кассе АО "ВВППК", в самом электропоезде у разъездного билетного кассира, в терминалах самообслуживания на Московском вокзале или круглосуточно в мобильном приложении "Пригород".



Ранее в АО "ВВППК" сообщали о том, что с 15 октября запускаются городские электрички. Будет организовано круглогодичное курсирование электропоездов по маршруту Московский вокзал – пр. Гагарина. Электропоезда будет отправляться по рабочим дням от Московского вокзала в 06:12, в 17:10, от пр. Гагарина (Мыза) - в 17:25, 18:53.