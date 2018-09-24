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25 сентября 2018 10:14  [225] Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 26 сентября
Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 26 сентября

25 сентября 2018 13:25  [112] Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 26 сентября. Соответствующее решение глава города Владимир Панов принял 25 сентября 2018 года.

Он обратил внимание, что первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, затем многоквартирные дома. Последними – общественные здания и промышленные предприятия. Как отметили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, согласно технологическому процессу это займет от нескольких дней до двух недель.

В АО "Теплоэнерго" сообщили, что по состоянию на 8:00 25 сентября досрочно обеспечено теплом 149 детских садов и школ, руководители которых подали соответствующие заявки. Всего к сетям компании подключено 405 социальных объектов.

Готовность своего жилого дома к отопительному сезону жители могут посмотреть на сайте Теплоэнерго.

Напомним, министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начать пуск тепла на соцобъекты также с 26 сентября 2018 года.

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