Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 26 сентября Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 26 сентября. Соответствующее решение глава города Владимир Панов принял 25 сентября 2018 года.

Он обратил внимание, что первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, затем многоквартирные дома. Последними – общественные здания и промышленные предприятия. Как отметили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, согласно технологическому процессу это займет от нескольких дней до двух недель.

В АО "Теплоэнерго" сообщили, что по состоянию на 8:00 25 сентября досрочно обеспечено теплом 149 детских садов и школ, руководители которых подали соответствующие заявки. Всего к сетям компании подключено 405 социальных объектов.



Готовность своего жилого дома к отопительному сезону жители могут посмотреть на сайте Теплоэнерго.

Напомним, министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начать пуск тепла на соцобъекты также с 26 сентября 2018 года.