ТРЦ "Небо" эвакуировали в Нижнем Новгороде 25 сентября 2018 года. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы около 14 часов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области информацию подтвердили и добавили, что на одном из этажей прорвало трубу, вода попала на контактные провода. В результате сработал сигнал системы оповещения.
Возгорания не произошло, поэтому сотрудников МЧС для ликвидации последствий не привлекали.
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