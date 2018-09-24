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Общество

ТРЦ "Небо" эвакуировали в Нижнем Новгороде 25 сентября

25 сентября 2018 14:30  [556] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ТРЦ "Небо" эвакуировали в Нижнем Новгороде 25 сентября 2018 года. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы около 14 часов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области информацию подтвердили и добавили, что на одном из этажей прорвало трубу, вода попала на контактные провода. В результате сработал сигнал системы оповещения.

Возгорания не произошло, поэтому сотрудников МЧС для ликвидации последствий не привлекали.

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