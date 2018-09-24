Пять жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в похищении людей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в похищении людей под видом работы реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 25 сентября 2018 года.

Согласно информации, 35-летний житель Дзержинска создал организованную группу, в состав которой вошли жители Нижнего Новгорода и Дзержинска. Отмечается, что все участники ранее проходили курсы реабилитации для людей с наркотической зависимостью. Они создали общество с ограниченной ответственностью, одним из видов разрешенной деятельности которого являлись социальная адаптация граждан. Деятельность общества осуществлялась в жилом доме в селе Дуденево Богородского района, который использовался под видом реабилитационного центра.

Сообщается, что участники организованной группы похищали граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, и в дальнейшем незаконно удерживали их на обособленной территории, создавая видимость оказания реабилитационных социальных услуг. Целью организованной группы было ежемесячное получение денежных выплат от родственников похищенных граждан. Всего за период действия центра с 2016 года по июль 2017 года похищено восемь потерпевших, родственники которых заплатили более 300 тысяч рублей.

Уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений) направлены в суд.

Напомним, что аналогичное дело поступило в суд в Кстовском районе.