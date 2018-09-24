Последние новости рубрики Происшествия
25 сентября 2018 17:26  [55] Эвакуация в нижегородском ТРК "Небо" произошла из-за случайно поврежденной системы пожаротушения
25 сентября 2018 16:01  [115] Пять жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в похищении людей
25 сентября 2018 15:03  [131] Уголовное дело возбудили из-за технически неисправных аттракционов в нижегородском парке "Швейцария"
25 сентября 2018 11:02  [145] Два пешехода погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 24 сентября
25 сентября 2018 10:00  [133] Два дачных дома сгорели в Богородском районе Нижегородской области 24 сентября
24 сентября 2018 16:57  [1478] Житель Дзержинска избил соседа, скинул тело в котлован с водой, а потом спрятал в лесу, - СК
24 сентября 2018 16:03  [1040] Нижегородский ПСО "Волонтер" опроверг информацию о найденных в лесу вещах пропавшей Маши Ложкаревой
24 сентября 2018 12:01  [342] Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 сентября
24 сентября 2018 11:38  [360] Три человека пострадали при опрокидывании мотоцикла в Богородском районе Нижегородской области 23 сентября
24 сентября 2018 10:28  [369] Суд приговорил жителя Богородска Нижегородской области к 9,5 годам колонии за разбойные нападения на пенсионерок
Происшествия

Пять жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в похищении людей

25 сентября 2018 16:01  [115] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в похищении людей под видом работы реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 25 сентября 2018 года.

Согласно информации, 35-летний житель Дзержинска создал организованную группу, в состав которой вошли жители Нижнего Новгорода и Дзержинска. Отмечается, что все участники ранее проходили курсы реабилитации для людей с наркотической зависимостью. Они создали общество с ограниченной ответственностью, одним из видов разрешенной деятельности которого являлись социальная адаптация граждан. Деятельность общества осуществлялась в жилом доме в селе Дуденево Богородского района, который использовался под видом реабилитационного центра.

Сообщается, что участники организованной группы похищали граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, и в дальнейшем незаконно удерживали их на обособленной территории, создавая видимость оказания реабилитационных социальных услуг. Целью организованной группы было ежемесячное получение денежных выплат от родственников похищенных граждан. Всего за период действия центра с 2016 года по июль 2017 года похищено восемь потерпевших, родственники которых заплатили более 300 тысяч рублей.

Уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений) направлены в суд.

Напомним, что аналогичное дело поступило в суд в Кстовском районе.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph