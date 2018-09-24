Эвакуация в нижегородском ТРК "Небо" произошла из-за случайно поврежденной системы пожаротушения Происшествия

ТРК Небо Фото: НИА Нижний Новгород

Эвакуация в ТРК "Небо", расположенного в центре Нижнего Новгорода, произошла из-за случайно поврежденной системы пожаротушения. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Эвакуация посетителей ТРК произошла 25 сентября около 14:00. По данным регионального ГУ МЧС РФ, это произошло из-за того, что сработал сигнал системы оповещения, так как на одном из этажей прорвало трубу и вода попала на контактные провода.

В пресс-службе ТРК "Небо" пояснили, что сигнал системы оповещения действительно сработал, но по другой причине.

"Автомобиль, не проходящий по габаритным требованиям подземной парковки ТРК "Небо" по высоте, при въезде на подземный паркинг задел крышей систему водяного пожаротушения, в результате чего произошло срабатывание системы пожарной безопасности комплекса и как следствие сработал сигнал пожарной тревоги", - сказал представитель торгового центра.

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали из здания в кратчайшие сроки. По итогам проверки всего ТРК задымления и возгорания не обнаружено, через час комплекс продолжил свою работу в обычном режиме.