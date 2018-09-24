Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич вручил верительную грамоту президенту республики Александру Лукашенко Политика

Михаил Бабич и Александр Лукашенко Фото: с сайта президента Республики Беларусь

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной Михаил Бабич 25 сентября вручил верительную грамоту президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

Верительные грамоты главе государства также вручили послы еще 11 стран. Александр Лукашенко поздравил их с первым официальным рабочим днем в статусе руководителей миссий в Белоруссии. Ранее Бабич занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Принимая грамоту от Михаила Бабича, президент Республики Беларусь выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

"Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Тем более с президентом России Владимиром Путиным совсем недавно мы провели обстоятельные переговоры и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим на повестке дня. Убежден, что у вас имеются для этого необходимые возможности и, как мне сказал президент, широчайшие полномочия", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что Михаил Бабич назначен послом и спецпредставителем президента РФ в Белоруссии 24 августа 2018 года.