Уровень среднедушевых доходов населения Нижегородской области вырос на 4,4% за январь-август Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уровень среднедушевых доходов населения Нижегородской области вырос на 4,4% за январь-август 2018 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

По предварительным данным по итогам восьми месяцев 2018 года среднедушевые денежные доходы составили 30,9 тысяч рублей в месяц. В действующих ценах доходы населения выросли на 4,4% к январю — августу 2017 года.

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе - августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года без учета единой выплаты 2017 года увеличились на 0,7%, с учетом ЕВ-2017 – не изменились.

По сравнению с данными за январь-июль, среднедушевые доходы населения не изменились.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с общественностью региона заявил, что "нынешний уровень жизни наших граждан не соответствует масштабам региона". По мнению главы региона, стратегической отраслевой специализацией Нижегородской области должна стать инновационная высокотехнологичная промышленность.