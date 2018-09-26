Выставка словенского архитектора Йоже Плечника открылась в Нижнем Новгороде 25 сентября Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка словенского архитектора Йоже Плечника открылась в в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В открытии выставки принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Российской Федерации Бранко Раковец, почетный консул Республики Словения Евгений Загородний, а также и.о. директора департамента внешних связей Нижегородской области Владимир Прелов.

"В рамках выставки словенская сторона представляет творческое наследие выдающегося словенского зодчего ХХ века Йоже Плечника, который придал словенской столице черты современного европейского города. Из сонной провинции она превратилась в столичный город новых идеалов и эстетики сецессиона и сегодня по праву называется "Любляной Плечника", - говорится в пресс-релизе.

"Выставка "Любляна Плечника"  это важное событие, которое проходит в рамках Сезонов словенской культуры в Российской Федерации и является прекрасной возможностью познакомиться с культурой Словении и узнать особенности ее творческого наследия" - сообщил Владимир Прелов.

Посол Словении в РФ Бранко Раковец, в свою очередь, подчеркнул, что он будет стремиться развивать отношения с Нижегородской областью в сфере культуры и академических обменов.

Выставка продлится до 6 ноября.

Напомним, 25 сентября глава Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словении в Российской Федерации Бранко Раковцом. Главной темой встречи стало укрепление экономического и культурного сотрудничества Нижегородской области и Словении.

СПРАВКА:

Йоже Плечник – словенский архитектор и градостроитель, принявший значительное участие в формировании облика нынешней Любляны, а также Праги, один из архитекторов обновлённого Пражского Града.