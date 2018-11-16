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21 ноября 2018 17:00  [339] Две компании из Санкт-Петербурга претендуют на конкурс по установке новогодней ели в Нижнем Новгороде
Экономика

Две компании из Санкт-Петербурга претендуют на конкурс по установке новогодней ели в Нижнем Новгороде

21 ноября 2018 17:00  [339] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Две компании из Санкт-Петербурга претендуют на конкурс по установке новогодней ели в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, 20 ноября 2018 года были одобрены заявки от ИП Гусев Сергей Алексеевич и ООО "Группа компаний "Мегаполис".

Наименование объекта закупки: выполнение работ по праздничному украшению территории города Нижнего Новгорода к Новому 2019 году и Рождеству Христову новогодней елью и иллюминацией.

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 млн рублей. ИП Гусев предложил цену меньше, чем "Мегаполис". Аукцион пройдет 23 ноября.

Работы включают ремонт электроустановок новогодней иллюминации, замену пришедших в негодность элементов оформления новогодней ели, не подлежащих ремонту; транспортировка к месту установки; установку (монтаж); эксплуатационное обслуживание; демонтаж; подготовку к складированию и транспортировку на склад муниципального заказчика, складирование.

По смете монтажные работы составляют 10,77 млн рублей, материалы и механизмы составят почти 1 млн рублей и другие расходы.

Ель и новогодние украшения необходимо установить в срок до 15 декабря.

Отметим, что на сайте также размещен еще один аукцион по оказанию услуг по декоративно-художественному оформлению города новогодней елью и объемно-пространственными композициями на сумму 10,5 млн рублей. Аукцион пройдет 30 ноября. Речь и дет об искусственной ели на пл. Минина, а также украшениях: шарах и игрушках.

Справка:
ИП Гусев Сергей Алексеевич зарегистрирован в Санкт-Петербурге в 2016 году. Основной вид деятельности – производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.

ООО “Группа компаний “Мегаполис” зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Тагир Кадырович Хусаинов, учредители – Тагир Кадырович Хусаинов и Андрей Владимирович Береговой. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

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