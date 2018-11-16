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Бизнес

Завод "Красное Сормово" построит еще четыре сухогруза RSD59 для "Пола Райз" из Петербурга

22 ноября 2018 14:22  [1503] Бизнес

Фото: Пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще четыре сухогруза RSD59 для судоходной компании "Пола Райз" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской судоверфи.

Это не первый контракт "Красного Сормова" с "Пола Райз". Ранее нижегородский завод уже осуществлял строительство сухогрузов проекта RSD59 для этой компании по лизинговой схеме. Заказчиком судов выступала "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

Сегодня, 22 ноября, "Красное Сормово" подписало очередной трехсторонний контракт с ГТЛК и "Пола Райз" на строительство четырех сухогрузов проекта RSD59.

В пресс-службе пояснили, что специалисты нижегородской судоверфи совместно с проектантом и заказчиком усовершенствовали судно этого проекта и его грузоподъемность увеличилась на 600 тонн.

Все четыре сухогруза планируется построить и передать заказчику в 2019 году. Спуск на воду первого судна новой серии запланирован на январь 2019 года, а передача его заказчику в начале следующей навигации.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и грузов категории "В".

Районы плавания: морские районы с высотой волны 3%, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, а также внутренние водные пути России.

Напомним, что предыдущий контракт с "Пола Райз" на строительство сухогрузов RSD59 завод "Красное Сормово" завершил в середине октября 2018 года.

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