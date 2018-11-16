Депутаты ЗС НО рекомендовали к принятию в первом чтении проект облбюджета на 2019 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект бюджета Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рекомендован к принятию в первом чтении. Такое решение приняли депутаты комитета областного Законодательного собрания по бюджету и налогам по итогам заседания 22 ноября 2018 года.

Согласно информации, к проекту главного финансового документа поступило более 60 замечаний и предложений от депутатов, комитетов и государственно-правового управления Законодательного собрания и Контрольно-счетной палаты региона. Часть поправок касалась выделения дополнительных средств муниципальным образованиям на капитальный ремонт школ, сетей канализации, инженерную инфраструктуру, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, модульного дома культуры.

Как отметил председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов, часть поправок депутаты отложили до получения дополнительной информации, основная часть была принята, некоторые отклонены. «Скорее всего, в декабре перед вторым чтением мы будем возвращаться к рассмотрению проекта бюджета-2019 в первом чтении. По информации Правительства РФ, необходимо будет распределить дополнительные федеральные средства. Мы надеемся, что доходная часть еще пополнится", - сказал он.

В ходе обсуждения депутаты также подняли тему сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги в рамках национального проекта "Экология". Ожидается, что Нижегородская область в 2019 году получит на эти цели около 3,3 млрд рублей. Было предложено создать рабочую группу по контролю за реализацией мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод.

По словам Александра Шаронова, проект главного финансового документа учитывает реальную ситуацию в стране и в Нижегородской области. "Представленный законопроект достаточно амбициозен по планам роста региональной экономики. Рост экономики на 2,5% в год – это серьезная задача, над ней надо поработать. С другой стороны, прогноз реалистичен. Задача сложная, но она вполне по силам", – заключил председатель комитета.

В итоге профильный комитет принял решение рекомендовать принять проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в первом чтении на заседании Законодательного Собрания 29 ноября.

Напомним, что бюджет 2019 и 2020 годов сформирован бездефицитным, а на 2021 год запланирован профицит в размере 1,5 млрд рублей. Доходы областного бюджета на 2019 год сформированы в объеме 153,4 млрд рублей. На 2020 год доходы областного бюджета составляют 156,3 млрд рублей, на 2021 год – 161,4 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в объеме 153,4 млрд рублей, на 2020 год - 156,3 млрд рублей, на 2021 год – 159,9 млрд рублей. В 2019 году расходы на отрасли социальной сферы составят 67% от общего объема расходов (103,2 млрд рублей).

Отмечается, что расходы областного бюджета сформированы в программном формате на основе 30 государственных программ Нижегородской области. В 2019 году программные расходы областного бюджета составят 146 млрд рублей или 95,2% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,3 млрд рублей или 4,8% от общего объема расходов.

Наибольший объем средств будет направлен на реализацию следующих государственных программ: развитие образования – 37,4 млрд рублей, социальная поддержка граждан – 29,8 млрд рублей, развитие здравоохранения – 25 млрд рублей, развитие транспортной системы – 15,4 млрд рублей, развитие агропромышленного комплекса – 4,6 млрд рублей, развитие физической культуры и массового спорта – 2,7 млрд рублей, развитие культуры и туризма – 2,3 млрд рублей, развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем - 2,3 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, публичные слушания по проекту бюджета-2019 прошли 20 ноября. За онлайн-трансляцией следили более 7,7 тысяч человек.