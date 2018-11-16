Первый замминистра здравоохранения Нижегородской области Ольга Ермилова покинула пост 23 ноября

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Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Ольга Ермилова покинула пост 23 ноября 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно информации, Ольга Ермилова с 23 ноября оставила должность на основании своего заявления об увольнении.
Напомним, что министром здравоохранения региона является Антон Шаклунов, назначенный на должность в январе 2018 года.
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