Первый замминистра здравоохранения Нижегородской области Ольга Ермилова покинула пост 23 ноября Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Ольга Ермилова покинула пост 23 ноября 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, Ольга Ермилова с 23 ноября оставила должность на основании своего заявления об увольнении.

Напомним, что министром здравоохранения региона является Антон Шаклунов, назначенный на должность в январе 2018 года.