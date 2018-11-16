Гости из Марий-Эл приехали на открытие нового ДК в д.Черномуж Шарангского района Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Гости из Марий-Эл приехали на открытие нового дома культуры в деревне Черномуж Шарангского района. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области 23 ноября 2018 года.

По словам губернатора области Глеба Никитина, дома культуры становятся важными общественными пространствами, где люди могут общаться и заниматься творчеством.



В честь открытия нового дома культуры в деревне прошел межрегиональный фестиваль творческих коллективов. Черномуж – центр марийской культуры Шарангского района. Поэтому гостями фестиваля стали творческие коллективы из республики Марий-Эл.

"Марийская культура является важной составляющей нижегородской истории. Мы обязательно будем сохранять и поддерживать ее. Работа по строительству и ремонту домов культуры обязательно будет продолжена", - добавил глава региона.

Черномужский дом культуры построен в рамках адресной инвестиционной программы, которая предусматривает строительство типовых модульных домов культуры в отдаленных районах Нижегородской области.

В ДК размещаются сельские библиотеки, киноконцертные залы и помещения для работы творческих коллективов. На строительство четырех таких объектов в бюджете региона на 2018-2020 годы заложено более 72 млн рублей.

"Деревне Черномуж 462 года – такой историей и культурой может похвастаться не каждый город. Жители здесь активные, дом культуры очень востребован. При обсуждении Стратегии развития области мы сформулировали как одно из важнейших направлений – восстановление культурных объектов. И уже сегодня мы можем видеть, как в самых отделенных районах области появляются новые культурные учреждения, оснащённые современным оборудованием", - отметил депутат Государственной думы РФ Артём Кавинов.

С 1956 года дом культуры располагался в деревянном здании, которое со временем стало ветхим и в 2008 году его признали непригодным для эксплуатации. Работники дома культуры были вынуждены занять маленький кабинет в здании сельской библиотеки, в котором раньше располагался читальный зал.

В пресс-службе напомнили, что создание новых центров культурного развития и строительство модульных домов культуры – один из пунктов стратегии развития области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве опорного плана для развития региона.