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Экономика

Более 170 человек приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Дзержинска Нижегородской области на 2019 год

23 ноября 2018 14:33  [264] Экономика

Более 170 человек приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Дзержинска Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 23 ноября 2018 года.

Согласно информации, в слушаниях принял участие 171 человек. Как сообщила замглавы администрации, директор департамента финансов Ольга Сахончик, доходы на 2019 год сформированы в объеме 4,927 млрд рублей, расходы – 5,075 млрд рублей. В 2020 году доходы спрогнозированы в сумме 4,872 млрд рублей, в 2021 – 4,951  млрд рублей, расходы – 4,922  и 4,951  млрд рублей соответственно.

"В следующем году мы сохранили реализацию 17 муниципальных программ, касающихся развития общего и дополнительного образования, транспортно-дорожной сети, предпринимательства, обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, инженерной и социальной инфраструктуры города. Программные расходы составляют 92,8% расходных обязательств. По некоторым из муниципальных программ было значительно увеличено финансирование. Так, в три раза увеличились расходы на обеспечение жителей доступным жильем, на 57% - расходы на охрану окружающей среды и развитие лесного хозяйства, на треть – расходы на развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения, на благоустройство территорий – рассказала Ольга Сахончик".

В своем докладе Ольга Сахончик также отметила ряд проектов, которые администрация города планирует начать реализовывать в следующем году. Среди них строительство объездной дороги в поселке Дачный, нового здания средней школы №2 и яслей на 80 мест в микрорайоне Завпадный-1 (проектные работы). Также запланирована закупка 10 новых автобусов.

В рамках слушаний участники высказали ряд предложений по проекту бюджета, в частности, начать работу по благоустройству прибрежной зоны озера Святое уже в 2019 году, расчистить горельники, капитально отремонтировать дороги в поселке Свердлова.

"Я рад, что дзержинцы не просто приходят на общественные слушания, чтобы узнать основные параметры бюджета, но и выражают свое мнение, озвучивают свои идеи. Это то, что мы должны учитывать в работе и на что ориентироваться. Надеюсь, что в следующем году они проявят еще большую активность", - отметил по итогам слушаний и.о. главы городской администрации Иван Носков.

Напомним, проект бюджета города Дзержинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был внесен на рассмотрение городской Думы 15 ноября. Документ планируется рассмотреть на заседании думы 20 декабря.

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