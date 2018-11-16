Организацию инклюзивного профессионального образования разработали в Нижегородской области Общество

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Документы, определяющие организацию инклюзивного профессионального образования разработали в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня, 23 ноября, члены правительства обсудили план мероприятий по реализации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

в настоящее время в Нижегородской области в техникумах и колледжах обучается 989 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, в регионе разработаны и утверждены документы, которые позволяют создавать специальные условия для получения профессионального образования молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождать этих молодых людей при получении профессионального образования.

В планах у областного правительства - открытие второго базового центра на юге Нижегородской области в Арзамасе на базе Арзамасского коммерческо-технического техникума. Первый центр открыт в "Нижегородском Губернском колледже".

Также планируется разработка реестра адаптированных образовательных программ, совершенствование системы учета и сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения, начиная с детского сада до трудоустройства.

Напомним, обеспечение жителей региона равными возможностями в получении общего, высшего и профессионального образования для повышения конкурентоспособности на рынке труда и личностного роста - один из пунктов Стратегии развития Нижегородской области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве опорного плана для развития региона.