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Общество

Депутаты Дзержинска поручили администрации изыскать возможность построить дорогу около ул.Буденного

23 ноября 2018 18:37  [146] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Думы Дзержинска поручили администрации города изыскать возможность построить дорогу в районе ул.Буденного. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Данный вопрос рассматривался на комитете Думы по строительству, архитектуре и землепользованию.

Как рассказал директор департамента экономики, промышленности, строительства и экологии администрации Александр Здюмаев, в микрорайоне Комсомольский, в районе улицы Буденного, за детским домом планируется строительство школы на 792 места.

Проектирование объекта завершится в феврале следующего года. Александр Здюмаев подчеркнул, что в рамки готовящегося проекта не входит строительство подъездной дороги. Однако есть возможность построить ее по федеральной программе. Для этого нужно разработать отдельный проект.

"Есть проект планировки территории микрорайона. Дорога на этом проекте указана. Она пойдет параллельно улице Буденного, соединит улицы Самохвалова с проспектом Ленинского комсомола. Подъезд к школе планируется именно с этой дороги. Там же, ближе к Самохвалова, будет строиться Паралимпийский центр адаптивных видов спорта, который включен в инвестпрограму Нижегородской области. Эта дорога, в том числе, пригодиться и для центра" - сказал он.

Председатель комитета Юрий Шахунц попросил уточнить размер нужной суммы для проектирования. По предварительным подсчетам потребуется порядка 2 млн рублей. Депутаты выразили свою поддержку этого начинания, рекомендовали администрации сформировать смету и в начале следующего года изыскать требуемую сумму на подготовку проекта.

"Эта дорога нужна. Она разгрузит улицы Буденного, Петрищева и позволит внутри квартала строить объекты - школу, жилые массивы. Надо выделять средства на проект и делать эту дорогу", - резюмировал председатель комитета.

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