Депутат ЗС НО Сергей Зуденков поздравил жительниц Городецкого района с Днем матери Общество

Жительницы Городецкого района, пришедшие на праздник Фото: Управление социальной защиты населения Городецкого района

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков поздравил жительниц Городецкого района с Днем матери. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Поздравление состоялось на праздничном мероприятии, прошедшем в досуговом центре "Метеор".

На встрече собрались несколько десятков мам, которые достигли особых успехов в своей профессиональной, воспитательной деятельности, чьи дети получали награды за отличные результаты в учебе и творчестве. Среди собравшихся были и семьи, которые не раз побеждали в районных конкурсах.

"Говорят, что все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от сердца матери. Проходят годы, из нашей памяти стираются многие события, люди, встречи. Но воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый мир детства, к образу матери, научившей нас говорить, ходить, любить землю, на которой мы родились", - сказал, обращаясь к собравшимся, Сергей Зуденков.

Женщины, пришедшие в этот день на концерт в "Метеор", работают на разных предприятиях Городецкого района, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Всего на празднике собрались 40 местных жительниц.

День матери в России учрежден в 1998 году. Все это время администрация Городецкого района проводит в честь значимой даты мероприятие под названием "За все тебя благодарю", которое уже много лет поддерживает депутат Сергей Зуденков.