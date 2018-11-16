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Экономика

Средние цены на картофель и капусту снизились в Нижегородской области

24 ноября 2018 10:56  [984] Экономика

Средние цены на картофель и капусту снизились в Нижегородской области.

Как сообщает областное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат, в период с 12 по 19 ноября по ряду товарных позиций зафиксировано снижение цены.

Средняя цена на картофель снизилась на 0,2%, на капусту на 2,6%.

Стали также дешевле молоко, мука и вермишель.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2% меньше среднероссийского показателя.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. "От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области", - отметил Глеб Никитин.

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