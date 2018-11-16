Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности Нижегородской области вырос на 3,6% с начала 2018 года Экономика

Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности Нижегородской области вырос в январе-октябре 2018 года на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на данные Нижегородстата.

Стоит отметить, что индекс промпроизводства в январе-октябре текущего года составил 102,9% к аналогичному периоду прошлого года. Рост отмечен и в обрабатывающих производствах – 3,6% к январю-октябрю 2017 года.

Добавим, что индекс вырос в том числе в следующих отраслях: производство химических веществ и продуктов — на 58,5%; производство электрического оборудования — на 24,8%; производство бумаги и бумажных изделий – на 11,4%; производство одежды – на 11%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов ― на 10,3%; производство напитков – на 9,9%; производство резиновых и пластмассовых изделий — на 9,2%; производство текстильных изделий – на 8,9%; производство строительных материалов – на 3,5%.

Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в регионе на 20% в 2020 году по сравнению с 2017 годом. В мае текущего года глава региона дал старт проекту "Эффективная губерния" на федеральном форуме "Производительность 360". Проект предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении.