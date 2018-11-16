Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился с начала 2018 года на 7,2% Экономика

Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился с начала 2018 года на 7,2% по сравнению с аналогичным период прошлого года, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

Стоит отметить, что в регионе с начала текущего года построено более 1 млн кв м жилых домов.

За 10 месяцев 2018 года в Нижегородской области было построено 1004,4 тысяч кв м жилых домов. Темп роста ввода жилья составил 107,2%.

Напомним, что в марте 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков. По мнению главы региона, необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.