Более 1,2 тысячи человек было эвакуировано из нижегородского ТРК "Небо" из-за ложного срабатывания сигнализации 25 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,2 тысячи человек было эвакуировано из нижегородского торгово-развлекательного комплекса "Небо" из-за ложного срабатывания сигнализации 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании ТРК поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:46. Пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу пожара № 2.

После прибытия пожарных было установлено, что произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации на подземной парковке.

Из здания самостоятельно было эвакуировано более 1,2 тысячи человек, они покинули ТРК ещё до прибытия спасателей.

Напомним, что 19 ноября также из-за ложной тревоги из ТРК "Небо" было эвакуировано более 1,5 тысяч человек.