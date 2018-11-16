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Синоптики прогнозируют похолодание до -9° в Нижегородской области 27-28 ноября 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, сегодня, 26 ноября, на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Дневная температура - -5°...0°, ночью – до -12°. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
В дальнейшем, 27-28 ноября дневная температура понизится до -9°...-4°, также прогнозируется небольшой снег.
Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.
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