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Общество

Синоптики прогнозируют похолодание до -9° в Нижегородской области 27-28 ноября

26 ноября 2018 10:02  [48] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют похолодание до -9° в Нижегородской области 27-28 ноября 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, сегодня, 26 ноября, на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Дневная температура - -5°...0°, ночью – до -12°. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В дальнейшем, 27-28 ноября дневная температура понизится до -9°...-4°, также прогнозируется небольшой снег.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

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