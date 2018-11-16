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Происшествия

Житель г.Кстово Нижегородской области осуждён на 15 лет за убийство девушки и кражу у неё золотых украшений

26 ноября 2018 10:45  [1206] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г.Кстово Нижегородской области осуждён на 15 лет за убийство девушки и кражу у неё золотых украшений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 26 ноября 2018 года.

Убийство произошло 10 октября 2015 года. По информации суда, в тот день в квартиру к 25-летнему подсудимому в 3-м мкрн. г. Кстово пришла 21-летняя знакомая. В ходе распития алкогольных напитков между ними произошла ссора из-за высказывания потерпевшей оскорблений в адрес хозяина квартиры по поводу его нахождения ранее в местах лишения свободы. Женщина ударила подсудимого, после чего ушла в другую комнату. Мужчина пошел за ней и ударил ее по голове керамической кружкой, затем еще одной, после чего через непродолжительное время девушка скончалась.

Затем обвиняемый снял с девушки все золотые украшения, расчленил тело и сложил все в мусорные пакеты, которые частями выносил из дома и прятал в разных местах. Следы совершения преступления мужчина тщательно убрал, а также выкинул все вещи погибшей и орудие преступления в мусорный бак. Позднее он сменил место жительства, а через полгода переехал в Москву, где в 2016 году был задержан за совершение другого преступления. Девушка находилась в розыске как без вести пропавшая.

Мужчина вину признал полностью. Ранее он неоднократно был судим за совершение преступлений против собственности.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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Теги:
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