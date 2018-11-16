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Бизнес

Разработка дзержинской компании "ИнноТех" победила в одной из номинаций конкурса "IT-Проект года" в Нижегородской области

26 ноября 2018 11:59  [146] Бизнес

Мобильное приложение "Единое окно" компании "ИнноТех" (Дзержинск, нижегородская область) стало победителем областного конкурса в сфере информационных технологий "IT-Проект года 2018" в номинации "Социальный проект". Об этом сообщили в компании 26 ноября 2018 года.

Финал областного конкурса "IT-Проект года 2018" состоялся 22 ноября. Разработчики соревновались по направлению "умный регион" в 10 номинациях. По итогам обсуждения эксперты присудили первое место в номинации "Социальный проект" разработке дзержинской компании "ИнноТех". Мобильное приложение "Единое окно" позиционирует себя как элемент системы "умный город" - агрегатор всех сторон жизни современного человека.

Как сообщается в пресс-релизе, приложение позволяет получать новости, подавать заявку в управляющую компанию, получать информацию об учреждениях социальной сферы, следить за своими детьми, выставлять оценки работе чиновников. В перспективе приложение позволит отслеживать работу общественного транспорта.

"Для нашей компании это, безусловно, большой успех, но он не смог бы состояться, если бы не поддержка наших друзей и коллег. Отдельно хочется высказать слова благодарность экс-заместителю главы администрации Дзержинска Павлу Воронину, который год назад поверил в нас и оказал огромную методическую и организационную помощь", - заявил исполнительный директор компании "ИнноТех" Александр Бакланов.

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