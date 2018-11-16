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Общество

Более 90 заявок поступило в нижегородскую информсистему "Антиснег" за первую неделю работы портала

26 ноября 2018 12:53  [141] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 90 заявок поступило в информационную систему "Антиснег" в Нижнем Новгороде за первую неделю работы портала. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 26 ноября 2018 года.

По данным нижегородской ЕДДС на 11:30 26 ноября в информсистему от нижегородцев поступила 91 заявка. Наибольшее количество заявок поступило в Канавинский, Ленинский и Нижегородский районы.

Так, по обращениям из Сормовского района отработано 100% заявок, в Автозаводском выполнено 89%, в Советском и Канавинском – 78%, в Приокском – 75%, в Нижегородском – 36%, в Ленинском – 31%, в Московском – 0%.

Как сообщили в диспетчерской службе, днём 26 ноября на дорогах было задействовано 213 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, новый портал по контролю за уборкой снега заработал в Нижнем Новгороде 19 ноября 2018 года.

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