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Общество

"Многие из частных клиник пытаются выборочно осуществлять деятельность по системе ОМС", - Надежда Сухачева

26 ноября 2018 15:06  [58] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Многие из частных клиник не имеют понимания об источниках финансирования, законодательной и нормативной базе, и пытаются выборочно осуществлять деятельность по системе ОМС", - сказала главный врач городской клинической больницы №5 Нижнего Новгорода Надежда Сухачева, комментируя предложение нижегородского минздрава о создании более прозрачной системы распределения средств из фонда ОМС.

"Квоты - это не просто "деньги государевы". Принципиально важным считаю позицию министерства здравоохранения РФ об уходе от квот и погружения большого количества высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС с оплатой на законченный случай", - добавила Надежда Сухачева.

"Для участия в распределении средств следует иметь полную картину о потребностях в услугах. Многие из частных клиник не догадываются об источниках финансирования, законодательной и нормативной базе, и пытаются выборочно осуществлять деятельность по системе ОМС", - считает она.

"Есть конечно и добросовестные участники процесса. Тем более, что сейчас решения региональных тарифных комиссий будет контролировать Федеральный фонд ОМС", - подытожила главврач городской больницы №5.

Напомним, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Нижегородской области для контроля качества оказанных медицинских услуг в рамках системы ОМС провел исследование, показавшее, что количество вылеченных зубов, которое частные медицинские клиники предъявляют к оплате в страховые организации, и то количество зубов, которое подтверждают пациенты, отличается друг от друга в разы.

Кроме того, выявлены случаи, когда пациенты вовсе не обращались в стоматологическую клинику, однако врачи предъявляли документы в страховую компанию якобы об оказании услуг по ОМС.

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