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Общество

Оказание стоматологической помощи намерены развивать в Нижегородской области

26 ноября 2018 19:12  [148] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Оказание стоматологической помощи намерены развивать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такую информацию озвучил по итогам работы круглого стола "Роль медицинских организаций негосударственной формы собственности в системе обязательного медицинского страхования Нижегородской области", и.о. заместителя губернатора региона Сергей Шевченко.

"Министру здравоохранения Нижегородской области дано поручение подготовить концепцию стратегического развития оказания стоматологической помощи на территории региона в период до пяти лет", - сказал Сергей Шевченко.

Он добавил, что разработчики стратегии также учтут "все острые вопросы, прозвучавшие в ходе круглого стола".

Напомним, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Нижегородской области для контроля качества оказанных медицинских услуг в рамках системы ОМС провел исследование, показавшее, что количество вылеченных зубов, которое частные медицинские клиники предъявляют к оплате в страховые организации, и то количество зубов, которое подтверждают пациенты, отличается друг от друга в разы.

Кроме того, выявлены случаи, когда пациенты вовсе не обращались в стоматологическую клинику, однако врачи предъявляли документы в страховую компанию якобы об оказании услуг по ОМС.

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