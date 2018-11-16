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Пенсионер погиб на пожаре из-за электрооборудования в Уренском районе Нижегородской области 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Мокроносово поступило в МЧС в 17:34. В результате сгорел дом и надворные постройки на общей площади 160 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело 86-летнего хозяина дома.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Напомним, что в этот день мужчина погиб на пожаре в девятиэтажном доме на ул. Фруктовая в Нижнем Новгороде.
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