Пенсионер погиб на пожаре из-за электрооборудования в Уренском районе Нижегородской области 26 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер погиб на пожаре из-за электрооборудования в Уренском районе Нижегородской области 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Мокроносово поступило в МЧС в 17:34. В результате сгорел дом и надворные постройки на общей площади 160 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело 86-летнего хозяина дома.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Напомним, что в этот день мужчина погиб на пожаре в девятиэтажном доме на ул. Фруктовая в Нижнем Новгороде.