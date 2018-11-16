Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2018 16:09  [85] "Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов", - Сергей Зуденков
27 ноября 2018 15:54  [569] И. о. главы Дзержинска Нижегородской области Иван Носков оценил работу МФЦ
27 ноября 2018 15:48  [77] Прокуратура внесла представления двум подрядным организациям за нарушения при уборке снега в Ленинском районе Нижнего Новгорода
27 ноября 2018 15:40  [92] ЕГЭ в 2019 году: китайский язык и другие нововведения
27 ноября 2018 15:33  [128] Администрация начала сбор предложений от нижегородцев по улучшению дорожной ситуации в группе "Город без пробок"
27 ноября 2018 15:08  [88] Нижегородский центр по борьбе со СПИД занял второе место в номинации "Живи и твори" во всероссийском конкурсе
27 ноября 2018 14:34  [144] ИП Каргин не планирует повышать стоимость проезда на маршруте А-71 в Нижнем Новгороде
27 ноября 2018 13:48  [798] Почти 30 домов отремонтировано в Павлове Нижегородской области в рамках программы капремонта
27 ноября 2018 13:34  [87] Специалисты нижегородского филиала группы "Т Плюс" открыли Декаду энергетики в лицее №38
27 ноября 2018 12:40  [970] Глеб Никитин провел совещание по развитию комплекса "Безопасный город" в Нижегородской области
Общество

Глеб Никитин провел совещание по развитию комплекса "Безопасный город" в Нижегородской области

27 ноября 2018 12:40  [970] Общество

Фото: Правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочее совещание по вопросу развития аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области 27 ноября 2018 года.

Как отметил глава региона, главное в процессе внедрения АПК - наладить межведомственное взаимодействие для того, чтобы все конструкторские решения были синхронизированы с той работой МЧС. "Считаю очень важным, что именно МЧС осуществляет в этом процессе координирующую роль. Нам надо обеспечить постоянный обмен информацией между федеральными, региональными и муниципальными структурами", - добавил Глеб Никитин.

Главный конструктор АПК "Безопасный город" Оксана Якимюк, в свою очередь, отметила высокий уровень работ по проекту в регионе. "То, что сделано в Нижегородской области уже достойно высокой оценки. Большая работа была проведена по подготовке систем безопасности к Чемпионату мира по футболу. Теперь это необходимо интегрировать в единое информационное пространство и создать базу для "Умного города", которая в дальнейшем сможет применяться в сферах ЖКХ, транспорта, экологии и так далее", - добавила она.

Губернатор области также подчеркнул необходимость интеграции элементов системы "Умный город" с АПК "Безопасный город". "В Нижнем Новгороде на днях установили первую "умную остановку". Нам необходимо использовать возможности таких объектов в рамках "Безопасного города". "Умный город" - это как комфорт и удобство для жителей, так и новые возможности в обеспечении безопасности и порядка на улицах", - заявил Глеб Никитин.

В заседании также приняли участие начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков и вице-президент-директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура.

Напомним, 16 ноября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу в Нижегородском кремле с заместителем министра МЧС РФ Николаем Гречушкиным. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества региона с МЧС РФ, в частности, работа по развитию АПК "Безопасный город".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph