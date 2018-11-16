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Общество

Монтаж первой "Умной остановки" завершился в Нижнем Новгороде

26 ноября 2018 12:33  [1189] Общество
Умная остановка на ул. Большой Покровской (остановка Серая Лошадь)

Умная остановка на ул. Большой Покровской (остановка Серая Лошадь)

Фото: НИА Нижний Новгород

Монтаж первой "Умной остановки" завершился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" 26 ноября.

Остановка расположена на ул. Большой Покровской (остановка "Серая Лошадь"). В настоящее время установлен каркас объекта и несколько интерактивных информационных блоков, однако технологическое оснащение продолжается.

Напомним, что монтаж объекта начался на прошедшей неделе, завершить обустройство "Умной остановки" планируется в конце ноября.

Остановка является открытой, с двумя стенками. На электронном табло будет отображаться информация о местоположении городских маршрутов. Кроме того, пассажиры смогут прочитать информацию о достопримечательностях города, также в верхнем углу предполагается камера видеонаблюдения. Предусмотрена кнопка вызова экстренных служб и бесплатный Wi-Fi. Остановка состоит из монолитных блоков. Потолок планировалось оформить в виде звездного неба. Рядом с остановкой предусмотрены контейнеры для раздельного сбора мусора. Остановка также предназначена для рекламных конструкций.

Напомним, в рамках концессионного соглашения до конца этого года планировалось установить 334 остановки, но в октябре администрация Нижнего Новгорода и ПАО "Ростелеком" сообщили о переносе сроков реализации проекта на полгода. Таким образом, в рамках первого этапа в течение первого полугодия 2019 года появятся 134 остановки. Точных сроков установки еще 200 павильонов пока нет.

Подробный список адресов установки павильонов был ранее размещен на сайтеагентства.

Инвестиции в проект составляют 1,6 млрд рублей.

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