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Бизнес

Нижегородские предприятия АПК в 2018 году построили животноводческих комплексов больше, чем планировали

27 ноября 2018 13:19  [126] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Нижегородской области в 2018 году построили и реконструировали 15 животноводческих комплексов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

При этом в январе преполагалось, что сельхозпредприятия построит таких комплексов в текущем году лишь девять. Предполагалось, что они будут рассчитаны на 3 тысячи голов крупного рогатого скота.

Однако в 2018 году в Нижегородской области построено 15 животноводческих комплексов по производству молока общей мощностью более 4 тысячи голов скота.

В текущем году объекты строились и реконструировались в рамках программы "Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений".

"Строительство животноводческих комплексов позволяет вывести агропромышленный комплекс региона на качественно новый технологический уровень, способствует увеличению объемов производства молока и созданию новых рабочих мест в сельской местности. Конечно, таких хозяйств должно быть больше, поэтому поддержку села в регионе нужно обязательно продолжить, не снижая объемов финансирования", - сказал Глеб Никитин.

В рамках поддержки сельхозтоваропроизводителей в области им компенсируется часть произведенных затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

Ранее сообщалось, что финансирование сельского хозяйства Нижегородской области в 2019 году планируется увеличить на 20%.

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