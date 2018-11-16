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Общество

Специалисты нижегородского филиала группы "Т Плюс" открыли Декаду энергетики в лицее №38

27 ноября 2018 13:34  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты нижегородского филиала "Т Плюс" начали мероприятия в рамках ежегодной Декады энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба филиала, который выступает партнером мероприятия с 2006 года в рамках совместного проекта "Человек и энергия".

На открытии декады 27 ноября 2018 года и.о. главного инженера филиала Алексей Зайцев объявил о старте традиционного конкурса творческих работ для учащихся лицея на темы энергетики. Итоги конкурса будут подведены в марте следующего года. В состав жюри входят представители филиала.

"Цель проекта "Человек и энергия" – пробудить в одаренных старшеклассниках интерес к нашей профессии. Энергетика – это высокие технологии и сложные физические процессы, в этом смысле выпускники лицея – наша целевая аудитория. И нам есть чем привлечь их внимание, именно сейчас, когда отрасль активно модернизируется, на станциях и в тепловых сетях активно внедряются современные системы управления и контроля производства. Неслучайно в этом году для конкурсных работ мы выбрали тему "Современная энергетика и digital-технологии", – отметил Алексей Зайцев.

Старшеклассники лицея также побывают с экскурсиями на всех трех станциях филиала. Первая из четырех запланированных поездок, на Сормовскую ТЭЦ, прошла в тот же день 27 ноября.

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