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Общество

ИП Каргин не планирует повышать стоимость проезда на маршруте А-71 в Нижнем Новгороде

27 ноября 2018 14:34  [142] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ИП Каргин Д.В. не планирует повышать стоимость проезда на маршруте А-71 в Нижнем Новгороде. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель перевозчика 27 ноября 2018 года.

По его словам, то, что маршрут А-71 включили в число маршрутов, на которых планируется повышение стоимости проезда, является технической ошибкой.

"Информация о повышении стоимости проезда на нашем маршруте с декабря не соответствует действительности. Данная ошибка носит технический характер и связана с тем фактом, что наше предприятие входит в товарищество (ООО "Лидер-Транс", – прим. НИА "Нижний Новгород"), обслуживающее еще ряд маршрутов. Как раз на других направлениях стоимость проезда может быть увеличена", - рассказали агентству.

Напомним, накануне со ссылкой на управление по работе со СМИ горадминистрации агентство сообщало, что девять нижегородских маршрутов планируют повысить цены на проезд до 30 рублей с 1 и 7 декабря 2018 года: №№ 14, 39, 50, 63, 71, 79, 89, 92 и Т-4.

Отметим, что ИП Каргин Д.В. входит в ООО "Лидер-Транс" (компания является уполномоченным представителем товарищества). Компания обслуживает семь маршрутов №№ 14, 39, 63, 79, 89, 92 и А-71. Таким образом, только на маршруте А-71 повышение проезда пока не планируется.

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