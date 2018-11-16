Девять нижегородских маршрутов планируют повысить цены на проезд до 30 рублей в декабре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять нижегородских маршрутов планируют повысить цены на проезд до 30 рублей с 1 и 7 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 26 ноября.

Согласно информации, компании-перевозчики уведомили администрацию Нижнего Новгорода о том, что в декабре стоимость проезда на частных маршрутах № 14, 39, 50, 63, 71, 79, 89, 92 и Т-4 повысится до 30 рублей за одну поездку.

Новые тарифы на маршрутах №50 (ул.Долгополова – мкрн Кузнечиха-2) и Т-4 (пл. Минина и Пожарского – автовокзал "Щербинки"), обслуживаемых ООО "АТП "Нижегородец", начнут действовать с 1 декабря. Как отметили в городском департаменте транспорта, данные маршруты дублируются муниципальными автобусами № 26 и № 1, а также троллейбусом № 31, тарифы на которых останутся неизменными – 28 рублей, при использовании транспортной карты – 26 рублей.

Также с 7 декабря вырастет тариф на проезд в маршрутках № 14 (ул. Деловая – автовокзал "Щербинки"), № 39 ("АО "Лазурь" – мкрн "Седьмое небо"), № 63 (Южное шоссе – ул. Бориса Корнилова), № 71 (ул. Федосеенко – пл. Свободы), № 79 (ст. "Петряевка" – автовокзал "Щербинки"), № 89 (поселок Новая Стройка – автовокзал "Щербинки"), № 92 (мкрн Бурнаковский – мкрн "Цветы"). Данные маршруты обслуживаются ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа НН", ИП Каргин Д.В., ИП Каргин В.В.

При этом отмечается, что на маршрутах, на которых возможно использование транспортной карты по пересадочным тарифам "Электронный кошелек", стоимость проезда останется без изменений – 26 рублей в течение 60 минут и 40 рублей в течение 90 минут.

Напомним, что о планах по повышению стоимости проезда ряд нижегородских перевозчиков сообщали ещё в июне 2018 года. По словам предпринимателей. Это связано с повышением цен на топливо и ростом доллара.

Как сообщалось ранее, с 15 августа 2017 года стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте повысилась до 28 рублей.

СПРАВКА:

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" тариф по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу устанавливается самим перевозчиком. Администрация Нижнего Новгорода не вправе влиять на эти решения.