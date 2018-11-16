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Политика

ВККС рекомендовала Вячеслава Поправко на пост председателя Нижегородского областного суда

27 ноября 2018 14:49  [918] Политика
Вячеслав Поправко

Вячеслав Поправко

Фото: Нижегородский областной суд

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Вячеслава Поправко на пост председателя Нижегородского областного суда.

Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, добавив при этом, что необходимо дождаться указа президента РФ Владимира Путина, потому как решение ВККС носит лишь рекомендательный характер.

Напомним, что Вячеслав Поправко 2 октября 2018 года был назначен исполняющим обязанности председателя Нижегородского областного суда. Соответствующий приказ подписал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. В соответствии с документом, Вячеслав Поправко приступает к исполнению обязанностей с 28 сентября.

Как отметили в облсуде, Вячеслав Поправко являлся заместителем председателя Нижегородского областного суда, в 2018 году срок его полномочий был продлен на шесть лет указом Президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, что 24 сентября 2018 года Анатолий Бондар, руководивший облсудом с 2011 года, был назначен председателем Второго кассационного суда Москвы.

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