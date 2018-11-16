Администрация начала сбор предложений от нижегородцев по улучшению дорожной ситуации в группе "Город без пробок" Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода начала сбор предложений по улучшению дорожной ситуации в группе "Город без пробок" в соцсети ВКонтакте. Об этом на брифинге 27 ноября 2018 года сообщил глава города Владимир Панов.

Таким образом, группа перешла под управление мэрией. Ранее, паблик "Город без пробок" создал активист Иван Сергеев. Владимир Панов отметим, что группе не хватало взаимодействия с администрацией.

"Теперь каждый житель города в группу "Город без пробок" может разместить свое предложение по улучшению дорожного движения или сообщить о проблеме. Каждая принятая заявка будет пронумерована. Далее департамент дорожного хозяйства делает обработку. После этого, предложение выносится на комиссию по изменению схемы движения города", - рассказал он.

Модерировать группу будет и.о. заместителя главы города по транспорту и дорожному хозяйству Роман Колосов. Он добавил, что комиссия будет собираться раз в месяц и выезжать на проблемные улицы. В нее войдут ЦОДД, департамент транспорта, департамент дорожного хозяйства и ГИБДД. По итогам будут составлены отчеты и приняты меры.

Роман Колосов также заметил, что в следующем году продолжится программа "Безопасные и качественные дороги", запланирован ремонт 42 улиц в городе.

Отметим, что нижегородцы уже сделали ряд предложений по улучшению улично-дорожной сети. В частности, Александр Михайлов рассказал о проблеме в микрорайоне "Щербинки-2", рядом с ФОКом "Приокский" и "НИИИС".

"С ул.Тропинина и от ФОКа иногда нельзя выехать направо (в сторону Автостанции). Предлагаю варианты: создать сквозной проезд из парковки ФОК через АЗС ЛукОйл (убрать 3м бордюра); проложить однорядную дорогу между парковкой ФОК и АЗС ЛукОйл (трудозатратно и практически эквивалентно п.1); сделать движение в кармане двусторонним, позволяя трафику с ул. Тропинина повернуть направо еще до пересечения с карманом, таким образом, устранив пересечение потоков", - пояснил он.

"Самое главное - это решить проблему с пешеходными переходами: передвинуть сами пешеходные переходы на 10 метров от дорожных проспектов - так как не все водители имеют опыт и пытаются проскочить и вследствие выезжают и стоят на встречном движении, пропуская пешеходов. Также это заборы на дорогах - они очень мешают обзору и ни в коем случает не решают проблему для ограждения дорог от пешеходов. Надо ввести в городе реверсивное движение на пр.Ленина и пр.Гагарина, ориентируясь по трафику", - предложил Михаил Леонтьев.

Еще одно новшество, которое будет реализовано в городе в будущем – перевод светофоров на адаптивное управление, добавил Владимир Панов.

Напомним, создание автоматизированной системы управления дорожным движением необходимо для того, чтобы перевести светофоры на управление в зависимости от трафика и разгрузить основные магистрали. Проект концессионный.