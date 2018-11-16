Алексей Карапузов: "Основные приоритеты информационного развития города - это транспорт, ЖКХ и образование" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Самый молодой заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по информационным технологиям - 29-летний Алексей Карапузов из Москвы - несомненно, вызвал интерес у журналистов. Само управление по информационным технологиям появилось в структуре мэрии в апреле этого года, Алексей Карапузов был назначен в октябре. Когда глава города Владимир Панов назначил Алексея Карапузова, он поставил несколько задач по поддержке и внедрению таких информсистем, как "Наш Нижний", "Антиснег", внедрение экологической карты города и другие направления.

Накануне Гордума согласовала изменения в блоке информтехнологий. Согласно предлагаемым изменениям в подчинении Алексея Карапузова теперь будет не два, а три управления: управление развития информационных технологий, управление эксплуатации информационных систем и ресурсов и управление информационно-технического обеспечения и связи.

- Вводится новое управление - по развитию информационных технологий. В чем суть изменений?

- Сейчас в структуре администрации два управления: одно из них занимается эксплуатацией локальной вычислительной сети (оборудование рабочих мест пользователей, информационная безопасность), второе – эксплуатацией муниципальных информационных систем, поддержкой баз данных. Здесь не учтена реализация мероприятий по проектам информатизации. Люди на 80% заняты операционными задачами. Когда мы говорим о новых приоритетных проектах – возникает вопрос, а кто все это будет делать? Было принято решение ввести еще одно управление. Это один из этапов перехода к централизованной системе управления информационными технологиями, чтобы сделать в целом структуру управляемой, повысить качество ИТ-сервисов.

Штат при этом увеличивать не планируем. Задача в том, чтобы сформировать три управления из числа уже работающих людей в структурах администрации.

- Что касается реализации проектов, какие сейчас в приоритете? На этой неделе заработал новый интернет-портал по контролю за уборкой снега "Антиснегнн.рф", пока он работает в тестовом режиме, пользователи уже регистрируются?

- Да, пользователи регистрируются. У портала будет несколько этапов развития: сейчас подача заявок и маршрутизация на ответственных за уборку, мониторинг вывода уборочной техники на работы. Далее система интегрируется с порталом "Наш Нижний", чтобы более оперативно реагировать на заявки.

- В систему "Наш Нижний" уже поступило почти 12 тысяч заявок, большая часть из них, по данным администрации, выполняется. По факту это так?

- Да, всю статистику мы открыто ведем на самом портале. Это в том числе и инструмент нашего контроля ДУКов, каждую неделю статистика передается главе города. Были несколько сигналов от жителей, что заявка закрывается без их подтверждения. Есть определенный регламент работы ЕДДС (служба "005"), когда сотрудник делает попытку в разное время три раза дозвониться до заявителя, если не получается, то сам закрывает заявку. Если есть случаи, когда заявка считается завершенной, а по факту нет, то просьба сообщать о таких фактах в администрацию. Мы храним все записи звонков в ЕДДС, проверим.

- Развитие информационных технологий коснется разных направлений, в том числе транспорта, что здесь в приоритете?

- В первую очередь, создание автоматизированной системы управления дорожным движением. Это концессионной проект. Задача в том, чтобы перевести светофоры на адаптивное управление в зависимости от трафика и разгрузить основные магистрали.

- Уже есть потенциальные концессионеры?

- Да, безусловно, вышли с инициативой сразу несколько крупных компаний, но проект дорогой. Пока финансовая модель в проработке. В 2019 году начнем реализацию по переводу светофоров основных магистралей на адаптивное управление.

- Будут ли внедрены информационные технологии в общественном транспорте?

- Несколько недель назад мы уже запустили пилотный проект в общественном транспорте – это мониторинг пассажиропотока в автобусах, на муниципальных маршрутах №35 и №11. Задача в том, чтобы посчитать, сколько людей проехало, сколько фактически собрано денег с этого маршрута, понять загруженность маршрутов. Это источник аналитики данных, мы сможем перестраивать маршруты, вводить, дополнять или отменять, опираясь на первичную информацию о трафике пассажиров.

- Будет ли заключено концессионное соглашение по переходу на энергоэффективное освещение. Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует перейти на светодиодное освещение с 2019 года.

- Сейчас этот проект также в проработке. Это модель муниципально-частного партнерства в рамках заключения концессии. Планируется обновить лампы освещения на энергоэффективные (светодиодные), заменяем часть устаревших опор на более современные. Будет создан диспетчерский центр с возможностью дистанционного управления, в котором будет собираться информация о том, где освещение есть, где нет, по каждой светоточке.

- По типу службы 005?

- Нужно оценить, насколько можно масштабировать ЕДДС. Мы туда много загружаем потребностей, в том числе по Антиснегу сейчас. Однозначно заявки от жителей должны поступать по телефону "005", далее переводиться на назначенных специалистов.

- Какие технические новинки ожидаются в городе в сфере образования?

- Мы для себя разделили проект на несколько очередей. В первую очередь, это внедрение системы контроля доступа, обновление электронных дневников, электронный образовательный контент. Первый шаг — это внедрение системы контроля управления доступом в школы. Когда у каждого ученика есть своя карта. В дополнение предлагается завести базу с изображением учеников и всех, кто может в школу прийти, чтобы при входе определять, разрешен ему доступ в школу или нет. Если нет, то тут же приходит уведомление людям, которые следят за контролем доступа. По факту прихода ребенка в школу родители узнают пришел ребенок в школу или нет, когда вышел.

Мы выходим на реализацию пилотного проекта с двумя нижегородскими школами, чтобы попробовать, как это будет работать. Много технических нюансов: большой поток людей, нужно оснащение специальными камерами под определенным углом. С другой стороны – работа по оцифровке. В любом случае, в основе - безопасность учеников и здравый смысл.

- Не лягут ли расходы по установке камер видеонаблюдения на плечи родителей?

- Мы не планируем переводить расходы на сторону родителей в части внедрения этой системы. Мы будем стараться идти по моделям, когда либо город несет затраты, либо инвестор по модели государственно-частного партнерства.

Также во многих школах внедряются электронные дневники и электронная библиотека. Образцовый пример — это Москва и Московская область. Это базовые вещи, не требующие больших инвестиций. Сейчас большое количество учебников закупается – это традиционный подход, классический. Целесообразно часть контента перевести в электронный вид, чтобы можно было интерактивно на уроках работать, учителю выводить информацию на электронные доски и давать задания. Экономия возникает за счет разницы цен при замене части бумажных учебников на электронные. Москва, к примеру, платит по факту потребления, есть Marketplace, где учитель может выбрать интересующий контент для работы с учениками. Школа платит по факту того, что реально используется в учебном процессе.

- Ученики при этом будут использовать планшеты? Кто будет их покупать – родители или школа?

- Это неоднозначный вопрос. Ученику придется работать с контентом, но у кого-то есть возможность купить планшет, у кого-то нет. Как провести границу, кто может, а кто не может купить планшет? Возникнут разногласия. Даже если раздадим бесплатно, то ребенок может его потерять в первый день, сломать, разбить. Базовая идея – раздавать планшеты только на уроках.

- Владимир Панов большое внимание уделяет экологии в городе, какие изменения здесь планируются?

- Планируем в следующем году создать экологическую карту, куда будут выведены данные по пунктам сбора твердо-коммунальных отходов, информация по озеленению, природоохранным зонам, паркам. Будет возможность пожаловаться на незаконные свалки. Часто жители жалуются на то, что в каком-то районе вырубают деревья. Будет сформирован план озеленения, чтобы нижегородцы знали, где именно высадили деревья с целью компенсации.

- Помимо глобальных целей, будут ли внедрены новые подходы в небольших проектах. К примеру, планируется ли модернизация портала администрации?

- Технологии, на основе которых создан портал, устарели. Я, как пользователь, хочу зайти с телефона и посмотреть информацию, а открывается несколько окон, искать информацию сложно. Цель – обновить дизайн, повысить скорость работы. Мы в целом стандартизируем подход к дизайну по всем ресурсам города: сайты районных администраций, муниципальных предприятий, новых создаваемых ресурсов.