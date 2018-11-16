Глеб Никитин поручил усилить работу по газификации деревень Сысоевка и Ушаково в Нижегородской области Общество

Фото: Правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил интенсифицировать работу по газификации деревень Сысоевка и Ушаково. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам личного приёма граждан в приемной президента РФ в ПФО, который состоялся 27 ноября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в ходе приема было рассмотрено семь вопросов. Так, сразу два заявителя обратились с вопросами по газификации населенных пунктов в Богородском районе. По их словам, до сих пор не начата работа по газификации деревень Сысоевка и Ушаково, где многодетным семьям из Нижнего Новгорода и Богородского района были предоставлены участки для индивидуального жилищного строительства. В результате люди не могут приступить к строительству или завершить его.

"Получается замкнутая история: люди не строят дома, потому что нет газа, а газ не проводят под предлогом того, что люди не живут. Необходимо предусмотреть такое обеспечение территории инфраструктурой, чтобы подключиться могли все, кому были выделены участки", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор поручил региональным министерствам строительства и энергетики совместно с администрацией Нижнего Новгорода изыскать средства для подготовки проектной документации по газификации объектов деревне Сысоевка. Подготовить проектную документацию поручено к июню 2019 года. Что касается домов в деревне Ушаково, глава региона дал аналогичное поручение администрации Богородского района, разработку проектной документации необходимо завершить также к июню 2019 года.

После разработки проектной документации Глеб Никитин поручил рассмотреть вопрос о проведении строительно-монтажных работ в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области на 2015-2020 годы" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Нижегородской области".