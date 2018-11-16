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Бизнес

Десять первокурсников ННГУ стали победителями стипендиальной программы "Альфа-Шанс" в 2018 году

28 ноября 2018 12:52  [473] Бизнес

Десять первокурсников Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского стали победителями стипендиальной программы "Альфа-Шанс" в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка 28 ноября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в этом году на получение именной стипендии Альфа-Банка претендовали 62 первокурсника.

"Очень сложно было выбрать из одаренных и перспективных ребят только десять человек, которые будут удостоены стипендии, ведь все претенденты отличались талантом, широким кругозором и лидерскими качествами. Каждый стипендиат за два года участия в программе получит от Альфа-Банка поддержку в совокупном размере 120 тысяч рублей. Эта сумма поможет им сосредоточиться на учебе и сделать первые шаги в самостоятельную жизнь", - обратился к студентам глава конкурсной комиссии в Нижнем Новгороде, руководитель по развитию сети отделений нижегородского филиала Альфа-Банка Виталий Чайка.

Проректор по связям с общественностью ННГУ Никита Авралёв рассказал, что десять первокурсников прошли все этапы конкурсного отбора – портфолио, эссе и собеседование. "Для большинства из них стипендия "Альфа-Шанс" станет первым практическим опытом: как получить финансовую выгоду от использования своих знаний и таланта. Эта благотворительная программа дает дополнительный стимул к учебе в вузе и поддерживает студентов начальных курсов обучения", – подчеркнул он.

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