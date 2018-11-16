Одиннадцать московских трамвайных вагонов доставили в Нижний Новгород Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Одиннадцать московских трамвайных вагонов доставили в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс" 28 ноября 2018 года.

Речь идет о трамвайных вагонах ЛМ-2008 2009-2010 годов выпуска. После проведения текущего ремонта трамвайные вагоны отправятся на маршруты №№1,3,6,7 и 21.

Ранее агентство сообщало о том, что первые вагоны трамваев из Москвы начали поставлять в Нижний Новгород в начале ноября.

В сентябре администрация объявила конкурс на поставку трамваев из Москвы. Сроки поставки по договору - до 30 октября 2018 года. Трамваи передают городу безвозмездно, из городского бюджета оплачивается только транспортировка - 1,5 млн рублей.

СПРАВКА:

ЛМ-2008 (71-153) — пассажирский четырёхосный трамвайный вагон с низкопольной площадкой в середине вагона. МП "Нижегородэлектротранс" имеет опыт эксплуатации данного типа трамвайных вагонов с 2009 года.