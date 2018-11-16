Детский сад в нижегородском ЖК "Зенит" начнет работу с 10 декабря Общество

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Детский сад №21 в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде начнет работу с 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 28 ноября 2018 года.

Согласно информации, 28 ноября глава города Владимир Панов провёл инспекционный объезд садика, в том числе он проверил благоустройство внешней территории, оборудование прогулочных и спортивной площадок, и внутреннее убранство детского сада. "Детсад получился очень красивым. В настоящее время мы планируем из других переполненных групп в детских садах перераспределить в новый 48 детей. Если говорить о недочетах, то их практически нет. Есть только замечания к проектантам, потому что здесь представлены некоторые инженерные решения, которые очевидно должны учитываться при строительстве детских садов", - прокомментировал по итогам объезда Владимир Панов.

По словам заведующей детским садом №21 Ольги Пьянзиной, детский сад рассчитан на шесть групп, из них две – ясельные для детей двух-трёх лет, и четыре группы дошкольного возраста для детей трёх-восьми лет. В детсаду есть отдельный музыкальный, спортивный залы и кабинет для индивидуальных занятий. Проектная мощность детского сада – 110 детей, из них около 30 - группы раннего возраста. "Персонал набран и готов приступить к работе", - рассказала она.

Мэр города дал поручение директору департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Павлу Саватееву учесть все претензии к проекту при строительстве новых садов. Также все выявленные в ходе осмотра замечания должны быть устранены до того, как в группы придут дети.

Павел Саватеев также сообщил, что департамент в настоящее время прорабатывает концепцию взаимодействия между администрацией и инвесторами, чтобы иметь полномочия "для более тщательной, скрупулезной и педантичной проверки документации".

Кроме того, Владимир Панов заявил, что в декабре планируется открыть ясельные группы в детском садике на улице Трамвайной, куда дополнительно примут 120 детей. "В 2019 году совместно с областным правительством мы готовимся построить девять ясельных пристроев, вместимостью по 60 ребятишек. Кроме того, мы подали новый перечень по детским садам в министерство образования для включения в федеральные программы", - сообщил мэр города.

Напомним, что изначально, согласно муниципальному контракту (с ООО "СК Дом"), детский сад в ЖК "Зенит" планировалось построить к октябрю 2017 года. Основные строительно-монтажные работы, благоустройство территории и устройство веранд были завершены еще в декабре 2017 года, однако окончательно объект достроен не был. Срок открытия детсада был перенесён на июнь 2018 года, позднее - на июль.

Напомним также, что в связи с заключением контракта по данному детсаду расследуется уголовное дело. По подозрению во взяточничестве при заключении контракта в мае 2018 года был арестован директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев.