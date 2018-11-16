Группа ГАЗ вложит около 10 млрд рублей в нижегородские предприятия для создания нового производства Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Группа ГАЗ инвестирует около 10 млрд рублей в свои предприятия, расположенные на территории Нижегородской области, для создания нового производства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, в Минпромторге РФ состоялось заседание межведомственной комиссии, где рассматривалась возможность заключения специнвестконтракта (СПИК) между правительством РФ, правительством Нижегородской области и Группой ГАЗ.

СПИК предусматривает создание нового производства на мощностях Группы ГАЗ. В целом инвестиции в это производство составляют около 20,9 млрд рублей. Примерно половина этой суммы, по предварительным данным, предназначена для нижегородских предприятий компании.

Проект носит название "Создание промышленного производства новых колесных транспортных средств и модернизация существующих колесных транспортных средств на базе производственных предприятий Группы ГАЗ" (модели легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяжёлых грузовиков).

Помимо нижегородских площадок, Группа ГАЗ может задействовать в реализации проекта свои предприятия в Ярославской, Челябинской, Ульяновской и Московской областях.

"Минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин по проекту составит более 63 млрд рублей (с учетом инвестиций и налогов в других регионах). За все время реализации проекта будет создано до 1,8 тысячи рабочих мест (всего по стране). Ожидается также увеличение объема экспорта производимых автомобилей", - прокомментировал проект министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он также напомнил, что СПИК заключается сроком до 10 лет (до 2028 года). На время действия контракта инвестору гарантируется стабильность налогов и сборов. Это означает, что изменения в законодательстве, ухудшающие положение предприятия, не будут распространяться на инвестора.

СПРАВКА:

Группа ГАЗ - российская автомобилестроительная компания, штаб-квартира расположена в Нижнем Новгороде. Группа ГАЗ объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. Группа выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.