Последние новости рубрики Бизнес
28 ноября 2018 15:22  [62] Группа ГАЗ вложит около 10 млрд рублей в нижегородские предприятия для создания нового производства
28 ноября 2018 15:19  [64] Чайную "Столбы" в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 45 млн рублей
28 ноября 2018 12:52  [723] Десять первокурсников ННГУ стали победителями стипендиальной программы "Альфа-Шанс" в 2018 году
28 ноября 2018 12:17  [94] НБД-Банк получил право предоставлять клиентам банковскую таможенную гарантию
27 ноября 2018 16:16  [246] Логистический хаб может появиться в Нижегородской области
27 ноября 2018 13:19  [248] Нижегородские предприятия АПК в 2018 году построили животноводческих комплексов больше, чем планировали
27 ноября 2018 11:05  [327] "Банки обладают необходимыми ресурсами для контроля целевого расходования средств в рамках госзакупок", - Алексей Рочев
27 ноября 2018 10:13  [218] Каждый пятый держатель карты Alfatravel приобрел билет на накопленные мили за шесть месяцев действия программы
26 ноября 2018 12:56  [1601] Нижегородцы в октябре чаще всего заказывали в "Интерактивном ТВ" Ростелекома кинопремьеры и мультфильмы
26 ноября 2018 11:59  [280] Разработка дзержинской компании "ИнноТех" победила в одной из номинаций конкурса "IT-Проект года" в Нижегородской области
Бизнес

Группа ГАЗ вложит около 10 млрд рублей в нижегородские предприятия для создания нового производства

28 ноября 2018 15:22  [62] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Группа ГАЗ инвестирует около 10 млрд рублей в свои предприятия, расположенные на территории Нижегородской области, для создания нового производства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, в Минпромторге РФ состоялось заседание межведомственной комиссии, где рассматривалась возможность заключения специнвестконтракта (СПИК) между правительством РФ, правительством Нижегородской области и Группой ГАЗ.

СПИК предусматривает создание нового производства на мощностях Группы ГАЗ. В целом инвестиции в это производство составляют около 20,9 млрд рублей. Примерно половина этой суммы, по предварительным данным, предназначена для нижегородских предприятий компании.

Проект носит название "Создание промышленного производства новых колесных транспортных средств и модернизация существующих колесных транспортных средств на базе производственных предприятий Группы ГАЗ" (модели легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяжёлых грузовиков).

Помимо нижегородских площадок, Группа ГАЗ может задействовать в реализации проекта свои предприятия в Ярославской, Челябинской, Ульяновской и Московской областях.

"Минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин по проекту составит более 63 млрд рублей (с учетом инвестиций и налогов в других регионах). За все время реализации проекта будет создано до 1,8 тысячи рабочих мест (всего по стране). Ожидается также увеличение объема экспорта производимых автомобилей", - прокомментировал проект министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он также напомнил, что СПИК заключается сроком до 10 лет (до 2028 года). На время действия контракта инвестору гарантируется стабильность налогов и сборов. Это означает, что изменения в законодательстве, ухудшающие положение предприятия, не будут распространяться на инвестора.

СПРАВКА:
Группа ГАЗ - российская автомобилестроительная компания, штаб-квартира расположена в Нижнем Новгороде. Группа ГАЗ объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. Группа выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph