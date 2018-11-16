Алексей Левкович вновь избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области Политика

Фото: сайт администрации Балахнинского района

Алексей Левкович вновь избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области. На внеочередном заседании Земского собрания 28 ноября 2018 года депутаты единогласно одобрили кандидатуру Алексея Левковича.

Ранее, был объявлен конкурс на замещение должности главы МСУ Балахнинского района, который прошли и.о. главы МСУ района Алексей Левкович и начальник управления сельского хозяйства Сергей Лиходедов. В итоге выбор был сделан в пользу Левковича.

Напомним, 1 ноября те же депутаты отстранили Левковича в соответствии с представлением городского прокурора "об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции". Прокурор свое представление отозвал, поэтому депутаты были вынуждены восстановить Левковича. Позднее, на заседании 9 ноября, депутаты восстановили Алексея Левковича в должности и.о. главы МСУ Балахнинского района.

Изначально, Алексей Левкович был утвержден в должности главы МСУ Балахнинского района в августе этого года.