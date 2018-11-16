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Общество

Благоустройство "Зелёного парка" в Павлове Нижегородской области завершено в рамках федпроекта

28 ноября 2018 16:03  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство "Зелёного парка" в Павлове Нижегородской области завершено в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 28 ноября 2018 года.

Согласно информации, в области продолжаются организованные по поручению губернатора региона Глеба Никитина проверки дворов и общественных пространств, которые благоустроены по федеральному проекту.

Так, в Павловском районе были обновлены два общественных пространства - "Зеленый парк", расположенный по ул.Коммунистическая в Павлове, и "Городской парк культуры и отдыха им. В.И.Ленина" в Ворсме.

Как сообщается в пресс-релизе, сегодня "Зелёный парк" адаптирован под современные запросы жителей: здесь установлены современная игровая площадка и веревочный комплекс для детей, уличные тренажеры; дорожки освещают 70 светодиодных фонарей, для соблюдения общественного порядка работают камеры видеонаблюдения.

"Радует, что благодаря благоустройству парка в Павлове становится еще более популярным здоровый образ жизни, занятие физкультурой на свежем воздухе, а для людей старшего возраста – скандинавская ходьба. Задача общественных пространств, которые включены в программу благоустройства – не только радовать глаз, но и помогать жителям более активно проводить время, участвовать в общественной жизни своего города", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что мнение жителей является обязательным условием и при выборе общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году.

Напомним, что "Зелёный парк" был выбран жителями в ходе рейтингового голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" 18 марта.

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