Ещё 14 радиотелевизионных станций в Нижегородской области подключились к трансляции второго мультиплекса Общество

Ещё 14 радиотелевизионных станций в Нижегородской области подключились к трансляции второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) с 27 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, нижегородский филиал РТРС начал трансляцию второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения на 14 радиотелевизионных станциях (РТС): РТС "Шахунья", "Красные Баки", "Вилеж", "Ветлуга", "Семенчиха", "Урень", "Буреполом", "Шаранга", "Нестиары", "Ковернино", "Михайлово", "Сокольское", "Летняя База", "Семенов" 27 ноября 2018 года.

Торжественное включение второго пакета цифровых программ, который позволит абонентам принимать 20 каналов цифрового эфирного телевидения в высоком качестве и без абонентской платы, прошло в Шахунье в рамках "Цифровой мобилизации" - совместного проекта правительства области, Нижегородского филиала РТРС и ГТРК "Нижний Новгород", направленного на информирование жителей региона о переходе с аналогового на цифровое эфирное вещание.

"В декабре в регионе заканчивается реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". До конца года 10 каналов второго мультиплекса в дополнение к 10 теле - и трём радиоканалам первого мультиплекса будут запущены на всех 43 объектах региональной телесети, что позволит жителям практически повсеместно принимать в эфире 20 каналов свободного доступа. При этом на каналах "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России" в составе первого мультиплекса организовано местное вещание. С 2017 года все телезрители области могут смотреть местные программы ГТРК "Нижний Новгород", - отметил директор нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Согласно информации, для подключения к цифровому телеэфиру необходима обычная дециметровая телевизионная антенна, а также телевизор с поддержкой стандарта цифрового телевещания DVB-T2. Принять цифровой сигнал телевизору предыдущего поколения поможет цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2.

Напомним, что старт вещания второго мультиплекса (пакета цифровых каналов РТРС-2) в Нижнем Новгороде был дан 5 марта 2015 года. С 22 ноября вещание второго мультиплекса стартовало на 15 радиотелевизионных станциях региона.

СПРАВКА:

Программы первого мультиплекса ЦЭТВ транслируют все объекты региональной цифровой телесети. В пакет РТРС-1, состав которого утвержден президентом РФ, входят: Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр. Пакет РТРС-2, сформированный решениями Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, включает каналы РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.