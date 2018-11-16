Информационная система "Наш Нижний" объединила 100 домоуправляющих компаний Общество

Информационная система Наш Нижний объединила 100 домоуправляющих компаний Фото: НИА Нижний Новгород

Информационная система "Наш Нижний" объединила 100 домоуправляющих компаний. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

Сто подключившихся к системе компаний по данным на 28 ноября отработали 11,1 тысячу обращений от нижегородцев. При этом в систему поступило 12,4 тысячи заявок. Таким образом домоуправляющие компании выполнили обращения нижегородцев на 89%.

Наибольшее количество обращений поступило в "ДК Ленинского района", ООО "ДК Канавинского района" и "ДК Советского района".

Напомним, что портал "Наш Нижний" предназначен для взаимодействия жителей с ДУКами по проблемам ЖКХ. Портал создан по поручению главы города Владимира Панова. Для жалобы на проблему в сфере ЖКХ нужно на сайте "Наш Нижний" оставить заявку и потом отслеживать процесс ее выполнения.