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Общество

Информационная система "Наш Нижний" объединила 100 домоуправляющих компаний

28 ноября 2018 18:09  [71] Общество
Информационная система Наш Нижний объединила 100 домоуправляющих компаний

Информационная система Наш Нижний объединила 100 домоуправляющих компаний

Фото: НИА Нижний Новгород

Информационная система "Наш Нижний" объединила 100 домоуправляющих компаний. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

Сто подключившихся к системе компаний по данным на 28 ноября отработали 11,1 тысячу обращений от нижегородцев. При этом в систему поступило 12,4 тысячи заявок. Таким образом домоуправляющие компании выполнили обращения нижегородцев на 89%.

Наибольшее количество обращений поступило в "ДК Ленинского района", ООО "ДК Канавинского района" и "ДК Советского района".

Напомним, что портал "Наш Нижний" предназначен для взаимодействия жителей с ДУКами по проблемам ЖКХ. Портал создан по поручению главы города Владимира Панова. Для жалобы на проблему в сфере ЖКХ нужно на сайте "Наш Нижний" оставить заявку и потом отслеживать процесс ее выполнения.

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Теги:
ДУК ЖКХ
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