Горадминистрация запустила проект "Наш Нижний" для взаимодействия жителей с ДУКами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Горадминистрация запустила проект "Наш Нижний" для взаимодействия жителей с ДУКами по проблемам ЖКХ. Об этом глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на брифинге 12 июля 2018 года.



Он пояснил, что сейчас жители чаще всего звонят в единую диспетчерскую службу "005" либо напрямую в ДУК. Теперь у них появилась возможность оставлять заявки в портале нашнн.рф. Система уже начала работать в тестовом режиме.



"Житель заходит на сайт, вводит логин и пароль, попадает в личный кабинет, фиксирует ФИО, номер телефона и сообщает о проблеме. Заявка попадает в ДУК на обработку", - сказал ведущий менеджер проекта "Открытый город" (г. Казань) и разработчик портала Ринат Шарипов.



"Есть отдельный механизм контроля. В департаменте жилья города потом будут принимать меры воздействия. Это необходимо, чтобы обеспечить качественную работу ДУКов. Будет составлен рейтинг эффективности их работы", - подчеркнул Панов. Обращаться на портал можно по любым проблемам ЖКХ: замене лифтов, уборки в подъездах, ремонте фасадов и другим вопросам, которые касаются работы домоуправляющих компаний. Панов обратил внимание, что заявка не считается исполненной, пока житель не подтвердит это на портале.



Панов также добавил, что на данный момент достигнуты договоренности с пятью основными ДУКами (Нижегородский, Советский, Московский, Ленинский Канавинский районы), а также с ООО "ДК Сормовского района, ООО "Наш Дом" Автозаводского района и АО "ДК Советского района". Кроме того, ведутся переговоры с небольшими управляющими компаниями о том, чтобы они тоже вошли в систему. В перспективе для удобства нижегородцев планируется разработать приложение "Наш Нижний" для смартфонов и планшетов.



Напомним, "Наш Нижний" - это один из 82 проектов мэрии по развитию города на 2018-2019 годы, которые ранее презентовал Панов. Среди других проектов редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода, создание архитектурного дизайн-кода города, внедрение информационной системы "Наш Нижний", энергоэффективное освещение, строительство станции снеготаяния, восстановление системы ливневой канализации, создание комфортной городской среды, превращение оврагов в зоны активного отдыха, новая система уборки и содержания дорог.